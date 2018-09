Dopo aver giocato da titolare nell'Argentina che ha sfidato la Colombia, Mauro Icardi ha parlato ai giornalisti presenti a New York del suo futuro con la Seleccion: "Si sapeva che arrivavo qui con un problemino fisico, ma essere nella Seleccion è sempre una cosa importante. Nonostante il problema sono venuto ugualmente, mi sono curato e ho giocato 90 minuti. Sono molto contento e grato allo staff tecnico. La maglia numero 9 mia da qui in avanti? Non lo so, vedremo, è il tecnico che deve decidere chi giocherà da numero 9".