È fuori dal progetto Inter, ma Mauro Icardi non molla e rimescola le carte tra gli analisti di mercato. L’attaccante argentino non vuole muoversi da Milano ed è pronto a rifiutare le offerte di Juventus, Napoli e Roma, una scelta che ricade in maniera significativa nelle quote Snai sul suo futuro: nelle scommesse sulla squadra di Icardi nella prossima stagione, riferisce Agipronews, l’Inter è tornata in testa a 1,70, con il Napoli che ora insegue a 2,50. Ancora più indietro la Juventus, "snobbata" a quota 3,00 e pare ancora più impraticabile la pista che porta alla Roma, un colpo di scena da 6 volte la posta.