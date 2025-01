Il Bayern Monaco studia Suzuki per il dopo Neuer

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il Bayern Monaco si sta iniziando a muoversi per il dopo Neuer. A 38 anni - saranno 39 a fine marzo - il portiere tedesco si avvia verso la fine della carriera e il club tedesco monitora alcuni profili di portieri che potrebbero prendere il suo posto.: sul tavolo della dirigenza arrivano relazioni dalle quali fare un'ulteriore scrematura considerando più aspetti, ma la ricerca di un nuovo portiere coinvolge anche la Serie A.- Gli osservatori del Bayern recentemente sono venuti anche in Italia a visionare alcuni giocatori da segnare nel database e studiare più approfonditamente. Tra questi c'è anche: gli scout tedeschi sono stati più volte al Tardini per visionare il giocatore da vicino, è uno di quelli che verranno rivisti più volte per capire se fare un tentativo in estate. Sicuramente non è un'operazione per gennaio ma in generale il Bayern inizierà a muoversi concretamente nei prossimi mesi. Adesso si guardano intorno, studiano e valutano. E Suzuki è uno dei nomi nella lista.

- Tra i migliori portieri della Serie A c'è anche, classe 2000 dell'Atalanta e per molti il futuro della nazionale italiana. Dopo l'addio di Musso - col quale si alternava fino all'anno scorso - sta esplodendo definitivamente, è un giocatore in rampa di lancio e probabilmente uno di quelli con più potenziale nel suo ruolo. Un altro giovane portiere che sta facendo bene in Italia è, che dopo un anno da secondo di Rui Patricio è diventato protagonista con la Roma. Occhio a, che sta rinnovando con il Milan ma potrebbe diventare un obiettivo del Bayern in estate.