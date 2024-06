BELGA MAG/AFP via Getty Images

"Abbiamo deciso di partecipare aÈ una questione di spirito di gruppo", ha detto il selezionatore del Belgio Domenico Tedesco a VTM NEWS. "Dopo aver consultato il personale medico, so che Tielemans sarà in grado di allenarsi immediatamente in Germania. Anche Vertonghen e Theate stanno bene per cui, sia qualitativamente che quantitativamente, le cose vanno bene". Quindi i Diavoli Rossi con un giocatore in meno, ma nell'ultima amichevole contro il Lussemburgo si è fatto male il terzino destro Thomas, che avrebbe riportato una lesione al gluteo.

"Anche noi siamo tristi perché Thomas ha sentito dolore. Domenica ne sapremo di più, ma la situazione non è buona. Conoscete la nostra situazione sui terzini. Cosa faremo se non riuscirà a partecipare all'Europeo?", il commento di Tedesco dopo la partita.