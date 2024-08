Il Genoa vuole blindare Vogliacco: pronto il rinnovo di contratto

Getty Images

A luglio il rifiuto alla proposta del Torino, sabato scorso il primo gol tra i professionisti, con tanto di dedica condivisa anche con il popolo rossoblù:si sta imponendo sempre più come uno dei simboli del Genoa. Di quello attuale ma anche di quello futuro.La passione che il difensore pugliese nutre per i colori rossoblù non è mai stata nascosta dal ragazzo e ora potrebbe trovare una giusta consacrazione anche da parte del club più antico d'Italia. I dirigenti del Grifone sono infatti al lavoro con gli intermediari del giocatore per sottoporre allo stesso un prolungamento dell'attuale contratto, in scadenza il 30 giugno 2025.

L'idea del Genoa, secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, sarebbe quella di, posticipandone la conclusione al 2028.