Genoa, ecco la seconda maglia in stile anni '80. Con tanto di 'Gallinaccio' VIDEO

Marco Tripodi

un' ora fa



Bianca, come da tradizione, e bellissima, con i suoi inserti rossi e blu sulle spalle e lungo le maniche e il logo anni '80 del celebre Gallinaccio stampato all'altezza del cuore.



La seconda maglia del Genoa per la stagione appena iniziata è ancora una volta un chiaro omaggio alla storia del club più antico d'Italia. La candida t-shirt che Badelj e compagni indosseranno a partire da sabato sera a Monza è stata svelata oggi, accompagnata da foto suggestive e da un breve video nel quale il protagonista assoluto è il Grifone, emblema di Genova e del Genoa, che ora dopo una lunga assenza ricompare stilizzato sulle maglie.



"Questo stemma - spiega la società rossoblù - tra i più popolari nella storia del club, venne utilizzato sulle divise a inizio anni Ottanta e, da allora, è stato 'adottato' a furor di popolo dai supporter che lo sfoggiano su caschi, bandiere, sciarpe, adesivi e murales. Lo stemma rappresenta una delle molteplici incarnazioni artistiche del Grifone, simbolo mitologico del club e della città di Genova, nell’articolazione di una delle sue più apprezzate espressioni in forma stilizzata".



La maglia, come tutto l'abbigliamento ufficiale del Genoa, è stata realizzata dalla Kappa e presenta sul retro del colletto la dicitura "Dall'inizio, per sempre", slogan diventato ormai un mantra per il club rossoblù.



L'Away-kit 2025 è disponibile per l’acquisto online sul canale e-commerce del club, nei Genoa Store e nei negozi virtuali e fisici di Robe di Kappa.