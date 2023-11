In Francia, la Commissione Disciplinare della Lega calcio francese (LFP) ha deciso di non prendere "provvedimenti disciplinari" contro il Marsiglia per la sassaiola del 29 ottobre contro il pullman del Lione, agguato che portò al ferimento di Fabio Grosso. Il campione del Mondo del 2006, ora allenatore dell'OL, in conferenza stampa prende posizione: "Ero abbastanza sicuro che non saremmo dovuti tornare lì. Ma ho visto che non è così al momento - ha detto l'allenatore italiano -. Spero che prendano un'altra decisione perché quello che è successo è qualcosa di molto, molto serio. Non è normale. Non può passare una cosa normale".



Ricordiamo che la partita è stata ricalendarizzata per il 6 dicembre sempre allo stadio Velodrome e nemmeno a porte chiuse, decisione contro la quale il Lione, furibondo e sconcertato, ha annunciato un ricorso: "Quando si verifica qualcosa del genere bisogna prendere una decisione forte, altrimenti le cose inaccettabili torneranno, e sarà più grave, e magari la persona a cui succede non potrà tornare a parlare - commente Grosso -. Non ho nulla contro l’OM, ​​né contro i suoi veri tifosi, né contro l’atmosfera che si respirava lì allo stadio. Tuttavia, non possiamo pensare di dover giocare a calcio con un autobus blindato".