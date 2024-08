Il Manchester United medita un altro "scippo" al Milan: primi contatti per Fofana, il punto

- un’operazione di poco superiore ai 40 milioni di euro della clausola, in modo da poter spalmare su più annualità la cifra investita -Alla ricerca da tempo di un centrocampista difensivo e con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori attualmente in organico, la società inglese, registrando un’apertura del diretto interessato nonostante fino ad oggi avesse sempre dato priorità alla proposta ricevuta dal Milan.- sondato per il momento da alcuni club arabi - e(la richiesta di 35 milioni di euro ha scoraggiato la corte del Fulham), acquistato dal club francese soltanto un anno fa per 60 milioni di euro ma che non ha soddisfatto le aspettative di Luis Enrique.del gruppo Ineos, socio di minoranza ma molto influente all’interno del Cda, che preferirebbe una pista più economica per soddisfare le esigenze tecniche dell’allenatore Ten Hag. E così, dopo settimane nelle quali il Milan non è riuscito a raggiungere un’intesa sulla valutazione di Fofana - col- il Man United sta provando ad inserirsi e ad effettuare un nuovo sorpasso.- Se l’altra proposta arrivata dall’Inghilterra e precisamente dal West Ham non aveva scaldato Fofana e il suo entourage e non aveva fornito al Monaco l’assist desiderato per scatenare l’asta per un giocatore il cui contratto scade nel 2025,Perché al netto della mancata partecipazione della prossima Champions League - lo United ha chiuso all’ottavo posto la Premier League della passata stagione -Quello di Fofana non è l’unico nome sondato dalla dirigenza dei Red Devils, che hanno preso informazioni pure su Richard Rios del Palmeiras (anche questo un profilo gradito al Milan), Sander Berge del Burnley e Martin Zubimendi della Real Sociedad, oltre a considerare il ritorno dalla Fiorentina di Sofyan Amrabat dopo il prestito dello scorso anno scaduto il 30 giugno.- In merito all’inserimento del Manchester United, che tuttora non ha presentato offerte ufficiali al calciatore e soprattutto al Monaco,Per filosofia,per un calciatore certamente molto apprezzato ma che, a partire dal 1° febbraio 2025, sarebbe prenotabile per l’estate successiva a parametro zero.