Il Marsiglia toglie De Zerbi dal mercato: "Resterà, tutte le parti allineate"

Calciomercato/Getty

Mentre impazzano le voci sul futuro del proprio allenatore, ilha voluto fare chiarezza e lo ha fatto con un comunicato pubblicato sul proprio sito riguardante la sorte di RobertoDopo una stagione con altri e bassi ma nella quale l'OM ha centrato l'obiettivo del, la società ha chiarito i prossimi step per la costruzione della squadra che affronterà l'annata 2025/2026."Frank, Pablo, Medhie Robertosono pienamentein un progetto consolidato. Questa settimana, il proprietario Frank McCourt e il presidente del Consiglio di Sorveglianza Jeff Ingram hanno accolto negli Stati Uniti il presidente Pablo Longoria, il direttore sportivo Medhi Benatia, l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo consigliere Giovanni Rossi per una riunione di lavoro volta a concludere la stagione 2024-2025, contraddistinta dal raggiungimento dell’obiettivo principale:I due giorni di discussioni hanno consolidato e riaffermatoattorno a una, essenziale per la sostenibilità a lungo termine del progetto avviato nell’estate del 2024".

"L’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle sfide che affronta il calcio francese, in particolare le persistenti incertezze legate alla governance del calcio e ai diritti televisivi. Ora è tempo di prepararsi alla stagione 2025-2026, con ildeterminati ad affrontare le entusiasmanti sfide che li attendono, a cominciare da quella di stabilire la presenza del club in Champions League in modo permanente, stagione dopo stagione. La qualificazione alla Champions League è il frutto di un vero sforzo collettivo".