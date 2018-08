“Il mercato della Juve non è chiuso”. Parola di Pavel Nedved, non uno qualunque. Ed ecco che a questo punto i tifosi bianconeri possono continuare a sognare da qui al 17 agosto. Come se questa sessione di mercato fosse stata sottotono: tra un Cancelo ed un Emre Can, tra un Cristiano Ronaldo ed una maxi-operazione come quella che ha anche spaccato in due la tifoseria come quella che ha riportato Bonucci a Torino e ha visto prendere la rotta di Milano sia Caldara che Higuain. E a due settimane del termine, ecco che il mercato della Juve non è di certo finito qui. Certo, bisognerà prima di tutto ancora vendere. Ma poi si potrà nuovamente comprare. I nomi sul piatto possono davvero far sognare ancora, seppur legati a cessioni eccellenti.