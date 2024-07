Il Napoli chiude il "caso" Di Lorenzo: "Chiarimento avvenuto, è e sarà il nostro capitano per molti anni"

Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il "chiarimento" tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024

Il Napoli ha posto la parola fine sulla querelle legata aSe di problema si poteva ancora parlare, e in realtà già da qualche tempo vi abbiamo raccontato che il caso era rientrato, ora tutto ha assunto i crismi dell'ufficialità. I malumori di fine stagione, iniziati pre-Europei e prima dell'arrivo ufficiale in panchina di, sono ormai il passato e oggi una sua permanenza in maglia azzurra è diventata la priorità.- A confermarlo è stato lo stesso club con un comunicato pubblicato sul proprio profilo X (ex-Twitter): "Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché

Il malumore era iniziato a fine stagione con l'apertura di De Laurentiis ad ascoltare offerte per lui, mafin da subito, ha fatto sapere a mezzo stampa la sua centralità nel progetto. L'idea del terzino italiano e del suo agente, soprattutto dopo il rinnovo fatto con Osimhen, è quello di ritrovare un ruolo centralissimo e chiarire tutto con De Laurentiis. Oggi il caso è chiuso, DiLo rimarrà in azzurro.