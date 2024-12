Il Napoli sullo svincolato Luiz Felipe. Tare:"Sarebbe un grandissimo acquisto, ricorda Fabio Cannavaro"

Getty Images

Il calciomercato invernale è ormai alle porte ma ilpotrebbe anticipare tutti e piazzare il primo colpo prima che la sessione sia ufficialmente aperta. L’infortunio diinfatti spinge il club a fare valutazioni sullache già nelle scorse settimane – e anche prima dello stop dell’ex capitano del Torino –avrebbe voluto rinforzare.potrebbero insomma non bastare e quindi gli azzurri valutano anche il mercato degli svincolati, tra i quali figura l’exIn questo periodo Luiz Felipe è indopo la rescissione cone sta cercando squadra. Come detto, ha giocato per cinque stagioni con la, prima passare aldi Siviglia, in Spagna, e quindi alla Saudi Pro League. Il Napoli ci sta pensando, come riporta la Gazzetta dello Sport, e potrebbe farlo allenare da subito col gruppo, in attesa che riaprano le liste di tesseramento e qualora la società desse il via libera per il suo tesseramento. Luiz Felipe accontenterebbe Conte che potrebbe schierarlo nellaHa il passaporto italiano e vanta anche una presenza in Nazionale. Tra i nomi che il Napoli sta sondando e ha sondato ci sono anchedell’Arsenal.della Juventus,dell’Udinese edell’Empoli. Sul 27enne ha preso informazioni e contatti anche la

Del difensore ha parlato anche Igli, l'ex ds dei biancocelesti che lo aveva portato nella capitale e che, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto: “È un giocatore, è stato nel giro della Nazionale italiana. Appena arrivato alla Lazio divenne un titolare inamovibile e quella era la Lazio di Simone Inzaghi. La sua caratteristica principale? È molto molto, a me ha sempre ricordato Fabio, è un difensore estremamente attento. Se il Napoli dovesse riuscire a prenderlo farebbe un”.