Nel giorno dell' addio a Parigi dopo 11 stagioni di Marco Verratti , ildopo due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di campionato: al Parc des Princes il risultato finale recita 2che fa festa grazie alla doppietta del nigerianoe alla rete di. Inutili il momentaneo pareggio e il gol della speranza dinel primo tempo e nel finale.Il Nizza balza a 9 punti e stacca di uno i parigini fermi a 8. In questo modo, ilcapolista, impegnato domenica alle 13 in casa del Lorient,. Da registrare l'esordio di, che però non è riuscito a ribaltare la partita per gli uomini di Luis Enrique al di là dell'assist per il secondo gol di Mbappé. La Champions League è alle porte, martedì i capitolini francesi ospitano il Borussia Dortmund nella prima partita del girone che comprende anche Milan e Newcastle, e qualche mugugno comincia già a farsi sentire...