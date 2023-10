Dopo il gol diche aveva firmato l’1-1 all’esordio contro l’Atletico Madrid, ecco allo stesso minuto, in pieno recupero, quello di, appena entrato, che regala allaUn colpo triplo, prima di tutto perché la squadra di Sarri era andata in svantaggio, poi perché con questo successo rimane, e infine perché i biancocelesti non vincevano una gara di Champions in trasferta da vent’anni, quando si imposero sul campo dei turchi del Besiktas. Per la serie “tutto è bene ciò che finisce bene”,, anche se il 2-1 finale non rispecchia l’andamento dell’incontro, perché il Celtic ha attaccato di più andando spesso vicino al raddoppio. Salvata dal, la Lazio comunque non ruba nulla perché molto semplicemente ha sfruttato meglio le poche occasioni che ha saputo creare e sicuramente questo risultato la aiuterà a risalire dal sedicesimo posto che occupa in campionato,Forse temendo l’ambiente caldo, la Lazio dà inizialmente l’impressione di voler lasciare sfogare i padroni di casa, perché nei primi 10’ si limita a controllare le iniziative del Celtic senza superare la metà campo. E siccome lo fa bene grazie al grande lavoro di copertura di Vecino e Kamada, la partita non decolla con poco ritmo e nessuna emozione. Improvvisamente, però, al primo tiro, gli uomini di Rodgers passano in vantaggio, dopo una, bravo a battere l’incolpevole Provedel con un bel diagonale di destro. Merito suo, ma ancheche concedono troppa libertà agli avversari.Colpita, ma non ancora affondata, la Lazio è costretta a cambiare marcia, anche seche vaga da solo al centro dell’attacco tra Felipe Anderson e Zaccagni, perché i due esterni Lazzari e Hysaj non vanno mai sul fondo a crossare un pallone dalle fasce. Eppure, come improvvisamente era arrivato il vantaggio del Celtic, altrettanto improvvisamente arriva il pareggio del Lazio, anche in questo caso al suo primo tiro in porta, il secondo in assoluto della partita. Stavolta il gol non è il frutto di una bella azione in velocità, perché nasce dagli sviluppi di unche rinvia il pallone quando ormai ha abbondantemente superato la linea di porta.Nemmeno il pareggio, però, rianima la Lazio che anzi dà l’impressione di accontentarsi anche se il Celtic appare tutt’altro che irresistibile. Un atteggiamento sbagliato perché la pressione, sia pure disordinata, dei padroni di casa, concede ampi spazi alla squadra di Sarri. E così, invece, di pungere in velocità con Felipe Anderson, cercando il gol del 2-1, i biancocelesti. Quanto basta per convincere Sarri a togliere lo spento Felipe Anderson e stranamente, per inserire al loro posto Isaksen e Guendouzi. E’ soltanto un caso, però, se subito dopo il giapponese della Lazio,, prova a imitare i suoi connazionali del Celtic effettuando il secondo tiro della Lazio, bloccato senza problemi da Hart.Convinto che si giochi troppo, con il pensiero già rivolto alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta,prosegue il suo turnover ragionato che coinvolge anche il capitano Immobile, al rientro a tempo pieno, sostituito dall’argentino. Sempre più schiacciata dal Celtic, la Lazio viene salvata dal Var che richiama l’arbitro e lo induce ad annullare giustamente il gol di, subentrato a Yang, pizzicato in fuorigioco al momento del tiro che batte Provedel sul primo palo, anche in questo caso con la complicità di un difensore,, che non chiude sull’avversario. Sarri allora ne approfitta per togliere anche lui, inserendo Marusic eal posto di Zaccagni e proprio, perché il colpo di testa dello spagnolo devia il cross di, liberato da. Quando si dice il massimo risultato con il minimo sforzo.