Per Dani Ceballos si prospetta la fine del contratto col Real Madrid al termine della stagione corrente. Lo spagnolo è già corteggiato dal Wolverhampton, ma secondo quanto raccolto dal portale iberico Don Balon, sull'ex Betis ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Il Cholo Simeone gradisce le sue caratteristiche per rinforzare il centrocampo. Al momento, però, il club inglese pare in vantaggio soprattutto per la grande disponibilità economica.