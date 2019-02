Il giocatore della Juventus Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella mattinata di oggi, sull'autostrada tra Livorno Ferraris e Santhià, come si legge su La Sesia. Non sono chiare le dinamiche dell'episodio. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Vercelli e personale sanitario della Croce Blu.



Il brasiliano, riferisce La Stampa, non ha riportato ferite. Era al volante della Jeep Cherokee. Ha avuto bisogno di cure, invece, un uomo di 47 anni al volante di una Fiat Punto, trasportato in codice giallo all’ospedale di Biella.