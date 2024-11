Incredibile in Austria, Silvan Wallner lascia il calcio a 22 anni: "Devo dedicare il sabato a Gesù"

POOL/AFP via Getty Images

. Due mesi dopo aver firmato consvizzero ha comunicato al club, un impegno che non era più compatibile con la sua attività professionale: "Sono un cristiano credente e leggo la Bibbia. Prendo le mie decisioni sulla mia vita in base ad essa Voglio seguire Gesù Cristo e il giorno di riposo biblico è diventato importante per me. Questo significa che d'ora in poi non voglio più giocare a calcio il sabato per lucro. Questa è la mia convinzione personale, alla quale sono giunto in questi giorni".

Wallner, riporta Blick, sarebbe membro dellanel quale è vietato lavorare e svolgere qualsiasi attività per dedicarsi esclusivamente a Dio.l'ormai ex terzino ha giocato con tutte le squadre giovanili del suo Paese.