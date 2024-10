Infortunio Brescianini, quante e quali partite salta con l'Atalanta

Getty Images

Il primo gol nerazzurro di Lazar Samardzic ha salvato l'Atalanta di Gasperini dalla sconfitta a Bologna: l'ex centrocampista dell'Udinese ha segnato il gol dell'1-1 al novantesimo evitando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Como., partito titolare nella sfida del Dall'Ara e costretto al cambio nei minuti finali del primo tempo; al suo posto, è entrato proprio Samardzic che poi ha firmato la rete decisiva.- Brescianini è stato fermato da un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra a causa del quale, dopo aver fatto un tentativo per rimanere in campo, si è accasciato con i compagni intorno a lui che hanno subito chiesto il cambio. Gli accertamenti svolti successivamente hanno rilevato una, che lo costringe a saltare sicuramente la partita di Champions contro lo Shakhtar. Per Bresciani si parla di circa cinque settimane di stop, con il rientro previsto - più o meno - per la sfida europea contro lo Stoccarda il 6 novembre.

- L'ex centrocampista del Frosinone non sarà a disposizione di Gasperini per la partita contro lo Shakhtar ma non solo,. L'Atalanta quindi dovrà fare a meno di Brescianini per circa sette partite, con il rientro previsto, come detto, per la sfida di Champions con lo Stoccarda a inizio novembre.