Infortunio Calhanoglu, quando rientra nell’Inter

è ancora ai box a causa di un’elongazione all’adduttore della coscia sinistra che l’ha già costretto a saltare la trasferta di Champions League in Svizzera contro lo Young Boys (vinta 1-0 con un gol di Thuram nel finale). Prima della sfida contro gli svizzeri le aveva giocate quasi tutte, rimanendo in panchina soltanto nella sfida di campionato contro il Monza; per il resto, da inizio stagione, è sempre sceso in campo e sempre da titolare, schierato lì nel cuore del centrocampo a dare equilibrio alla squadra.- Il centrocampista turco sta provando a stringere i denti per tornare a disposizione di Inzaghi in vista del big match della nona giornata di campionato in programma domenica alle 18 a San Siro contro la Juventus, ma. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per riaverlo per la gara interna col Venezia domenica 3 novembre alle 20.45.

- Senza Calhanoglu in campo contro lo Young Boys il centrocampo non è che abbia girato granché:. Aspettando il rientro del turco, nelle prossime partite l’allenatore potrebbe insistere con Barella nel ruolo di regista, o provare uno tra Zielinski e Mkhitaryan in quel ruolo.