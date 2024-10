Infortunio Carlos Augusto, quante e quali partite salta con l’Inter

AFP via Getty Images

Non arrivano buone sensazioni sulle condizioni didopo l’infortunio che l’ha costretto a uscire nella gara di Champions League in Svizzera con lo Young Boys.rimediato nel tentativo - senza successo - di tenere in campo il pallone: risentimento ai flessori della coscia sinistra, Inzaghi non è stato troppo ottimista sulle condizioni dell'ex Monza: quello che filtra è che potrebbe rimanere fuori almeno per un mese.

- Sicuramente Carlos Augusto sarà indisponibile per la prossima partita dell'Inter, il big match contro la Juventus in programma domenica 27 novembre a San Siro; lo staff medico insieme all'allenatore monitoreranno il recupero del brasiliano senza rischiare di perderlo per più tempo, per questo probabilmente non verrà rischiato neanche nelle partite successive di campionato a Empoli (30 ottobre) e in casa contro il Venezia (3 novembre). Dovrebbe saltare anche la gara di Champions contro l'Arsenal e quella con il Napoli,

- Finora, compresa quella con lo Young Boys nella quale è stato sostituito; in campionato è partito una sola volta dall'inizio, totalizzando sei presenze totali su otto giornate di Serie A. Oltre a lui, gli altri esterni a disposizione di Inzaghi sono Dumfries, Darmian, Dimarco e Buchanan, pronto al rientro in campo dopo aver recuperato dall'infortunio subito in estate.