Infortunio Pulisic, cosa filtra per Milan-Juventus

A poche ore dal big match contro la Juventus, in. L’americano vuole esserci e proverà a stringere i denti, quello che filtra da Milanello è un cauto ottimismo sulla presenza dell’ex Chelsea dal primo minuto. Al momento dovrebbe essere confermato titolare sulla trequarti, ma le sue condizioni verranno monitorate costantemente dallo staff medico e da Paulo Fonseca, che probabilmente prenderà una decisione definitiva solo all’ultimo.

- Se Pulisic non dovesse farcela, l’allenatore rossonero sta valutando eventuali soluzioni alternative per sostituire uno dei giocatori-chiave di questo Milan., con - tra l’altro - Pulisic in panchina. In quell’occasione Loftus ha giocato mezz’ala, stavolta verrebbe avanzato di qualche metro. Il centrocampista inglese è al centro di un altro ballottaggio, quello con Musah nel ruolo di esterno destro nel 4-2-3-1 di Fonseca: se Pulisic non dovesse esserci partiranno tutti e due titolari, altrimenti si giocheranno il posto sulla fascia.

- Durante la sosta per le nazionali Pulisic ha giocato le due partite di andata e ritorno degli Stati Uniti contro la Giamaica, nei quarti di finale di Nations League Concacaf. Il trequartista del Milan: all’andata è rimasto in campo per 90 servendo a Pepi il pallone per il gol decisivo (1-0 finale), quattro giorni dopo ha sbloccato la partita finita 4-2 per l’Usa. Con il Milan in campionato ha fatto 5 gol e 3 assist partendo sempre titolare tranne in quella gara col Napoli, persa 0-1 a San Siro.