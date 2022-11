L'Inghilterra punta a vincere i Mondiali e, in barba alla scaramanzia, la FA ha fissato già i premi per calciatori e ct in caso di trionfo in Qatar. Li svela il Daily Mail secondo cui andranno 500 mila sterline di bonus per Harry Kane e compagni, mentre per Southgate ci sarà un premio di circa 3 milioni di sterline.