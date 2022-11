Una paura da superare. Per cercare di arrivare, finalmente, al grande traguardo. Come raccontato dal portiere Ramsdale, per cercare di superare la paura dei calci di rigore, l’Inghilterra si sta allenando in un modo molto particolare.



ALLENAMENTO PARTICOLARE - Sconfitta agli ultimi Europei contro l’Italia, la nazionale inglese è stata protagonista in passato di diverse disfatte nella lotteria dagli undici metri. Per ovviare alla difficoltà, gli uomini di Southgate si stanno così allenando con attenzione, ma a porta vuota: "Può diventare un problema se li tirano contro i portieri, perchè poi noi cominciamo a sapere come li calciano", ha raccontato Ramsdale nel corso di un’intervista al Sun. "E se sai che sette volte su dieci un compagno lo tira da un lato, ti muovi prima e cominci a parargliene parecchi, il che può preoccupare i ragazzi e non poco".



DIFFERENZE - A cambiare è il contesto: "Chiunque può tirare un calcio di rigore, il problema è che in allenamento purtroppo non possiamo ricreare la stessa pressione che c'è in partita".