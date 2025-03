Inghilterra, Lewis-Skelly da record: è il più giovane debuttante a segnare in nazionale. Battuto Rashford

Getty Images

Un debutto da sogno per Myles Lewis-Skelly che, alla prima partita con l'Inghilterra ha trovato subito il goal contro l'Albania, nel primo incontro valido per le qualificazioni dei Mondiali del 2026. Quella segnata al ventesimo minuto del primo tempo è un rete da record per il diciottenne dell'Arsenal: è il più giovane debuttante a segnare con la maglia dei Tre Leoni.

Lewis-Skelly, con il goal realizzato a 18 anni e 176 giorni ha battuto il precedente primato di Marcus Rashford che, il 27 maggio 2016, nell'amichevole contro l'Australia aveva segnato a 18 anni e 209 giorni.

In stagione il terzino sinistro dei Gunners ha giocato 27 partite in tutte le competizioni, segnando un goal. Le sue prestazioni hanno convinto prima Mikel Arteta a putnarci con maggior continuità, poi Thoma Tuchel a lanciarlo come titolare. E non si è fatto attendere.