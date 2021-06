È concentrato sull'Europeo e con la società tornerà a parlare con calma. Le dichiarazioni di Lorenzo Insigne gettano qualche ombra sul suo futuro al Napoli, visto il contratto in scadenza nel 2022 e le indiscrezioni di mercato sul suo conto. Novità che hanno allertato anche i bookmaker, a oggi però propensi per la sua conferma in azzurro: Insigne ancora al Napoli nella prossima stagione vale 1,15 sul tabellone, una quota ancora più bassa di quella offerta sulla vittoria della Germania (a 1,17) per la vittoria sull'Ungheria di stasera a Euro 2020. Offerta sostanziosa, invece, per lo strappo che porterebbe l'attaccante via dai partenopei, un colpo di scena da 4 volte la posta.