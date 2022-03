Niente rischi.ll centrocampista croato, uscito anzitempo dalla sfida contro il Liverpool in Champions Leaguesembrava poter tornare a disposizione per la sfida contro gli uomini di Juric, fondamentale per accorciare sul Milan, ma Inzaghi ha preferito lasciarlo a casa. Una ricaduta, a questo punto della stagione, sarebbe nefasta, per questo lo staff tecnico ha deciso di non andare all-in. I numeri non mentono, Brozovic ha giocato 3105 minuti, spalmati su 37 partite, meglio una partita ai box che più di una in infermeria.Contro il Torino, questa sera alle 20.45, ci sarà Vecino al suo posto, dopo l'esperimentofallito contro il Sassuolo.che aveva giocato davanti alla difesa nella partita di Coppa Italia contro l'Empoli, il 19 gennaio scorso. Inzaghi al momento non sembra voler considerare l'opzione, che per caratteristiche può fare il play basso, ma il turco per l'economia di gioco nerazzurro è più funzionale vicino alla porta.