Secondo Il Corriere dello Sport, è Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid il profilo preferito dall'Inter per il ruolo di terzino destro. Rimangono assolutamente in piedi le candidature a vario titolo di Florenzi, Aleix Vidal e Zappacosta, ma il calciatore croato ex Genoa e Sassuolo è la prima scelta del ds nerazzurro Piero Ausilio, che mantiene vivi i contatti con l'agente Beppe Riso. Contatti necessari per provare a limare la distanza che separa in questo momento l'Inter dal club spagnolo circa cifre e formula del trasferimento.



Pur non essendo un calciatore irrinunciabile nello scacchiere di Simeone, Vrsaljko ha una valutazione di 25 milioni di euro, la stessa prospettata a Napoli e Roma, le altre società italiane che hanno richiesto informazioni. Il giocatore aveva chiesto la cessione già a gennaio e su questo aspetto fa affidamento l'Inter, che oggi ritiene il suo valore di poco superiore ai 10 milioni di euro e che offre un prestito con diritto di riscatto ma, in caso di cessione di Vecino al Chelsea o di altri calciatori (Pinamonti, Borja Valero, Eder), Ausilio è pronto a rilanciare, venendo incontro alle richieste dell'Atletico, che tratta solo sulla base della cessione a titolo definitivo.