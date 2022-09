Di nuovo in campo dal primo minuto. Lautaro Martinez domani a Udine tornerà titolare, dopo i 18' giocati in settimana in Champions League contro il Viktoria Plzen. Per Inzaghi è fondamentale, ma in un periodo così denso di impegni era necessario farlo riposare, contro una delle squadre più in forma del campionato serve la versione migliore del Toro. Che è fermo a 3 gol stagionali, tutti trovati ad agosto.Di fronte avrà l'Udinese contro la quale in carriera non ha mai perso: 5 vittorie e 2 pareggi con 2 gol, l'ultimo nel maggio scorso nel successo 2-1 alla Dacia Arena, e 1 assist.L'attaccante argentino giocherà accanto a Edin, a caccia del 100esimo gol in Serie A.Una motivazione in più per lasciare il segno. E per dare un segnale allo lotta scudetto, quello scudetto che sogna di vincere.