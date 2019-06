Il Genoa riparte da Ionut Radu. Sarà al giovane portiere rumeno che verranno affidati nuovamente i pali del grifone per la prossima stagione. Dopo le dichiarazioni dello stesso giocatore, che a più riprese nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio di continuare il suo soggiorno in Liguria, ora la conferma arriva anche dal suo agente, Crescenzio Cecere: "Il giocatore resta in Liguria - ha rivelato ai microfoni di fcinternews.it - anche se l’affetto che il ragazzo ha per i colori nerazzurri è molto grande".



Il riferimento di Cecere è al fatto che l'Inter vanta un diritto di riacquisto su Radu valido per le prossime due sessioni del mercato estivo e che a più riprese gli stessi dirigenti nerazzurri hanno fatto capire di voler prima o poi riportare il ragazzo alla Pinetina. Ma oltre che alla società nerazzurra la buona annata dell'ex portiere dell'Avellino non è sfuggita neppure a diversi osservatori stranieri: "Ci sono tante squadre interessate -ha aggiunto Cecere - tra cui il Lione. Recentemente, poi, c’è stato anche un sondaggio dell’Arsenal. È un prospetto molto interessante dato che sta crescendo molto, sotto tutti i punti di vista".



Tutte però dovranno rassegnarsi, almeno per il momento. Il futuro immediato di Radu sarà ancora colorato di rossoblu.