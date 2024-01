L'Inter ritrova Lautaro Martinez nella calza della Befana. Sabato 6 gennaio alle ore 12.30 a San Siro arriva l'Hellas Verona per l'ultima giornata nel girone d'andata in Serie A. Per l'occasione Simone Inzaghi recupera l'attaccante argentino, che ha saltato le ultime due partite di campionato con Lecce e Genoa in seguito al risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra accusato in Coppa Italia contro il Bologna. Lo stesso problema poi avuto in allenamento da Federico Dimarco.



I CONTROLLI - Questa mattina entrambi i calciatori nerazzurri sono stati sottoposti a dei controlli di routine: tutto a posto per il capitano, invece l'esterno mancino resta in dubbio per la prossima gara contro il Verona. Da vincere per laurearsi campione d'inverno. La Juventus, che insegue al secondo posto con 2 punti in meno dei nerazzurri, gioca domenica sul campo della Salernitana ultima in classifica.