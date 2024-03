Inter, altro record per Sommer: numero uno nella storia nerazzurra

Un percorso straordinario, un 2024 perfetto, costellato di soli successi (13 in altrettante partite). L’Inter si dirige a gonfie vele verso la conquista del 20° tricolore nella sua storia, ma a sorprendere è la qualità mostrata dal suo reparto difensivo, in particolar modo della splendida stagione che sta vivendo l’estremo difensore Yann Sommer.



Anche nella sfida del Dall'Ara di Bologna, gli uomini di Simone Inzaghi sono usciti senza aver subito reti. Numeri impressionanti che fanno sorridere soprattutto il padrone dei pali: il portiere svizzero ha infatti eguagliato il record di clean sheet per un portiere nerazzurro in un intero campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. L'ex Bayern è infatti ora a quota 17, primato stabilito in precedenza da Julio Cesar nel 2009/10 e da Samir Handanovic nel 2017/18 e nel 2018/19.