ha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara vinta 1-0 contro l'Atalanta: "Facciamo una fase difensiva coinvolgendo tutti i giocatori., gli avevo chiesto un compito difensivo particolare ed è stato bravissimo. Così come Sanchez quando è entrato.decidiamo sempre prima la zona di campo dove aspettare per ripartire. Non aver subito dal secondo miglior attacco del torneo ci gratifica. Noi abbiam fatto gol su palla inattiva e siamo contenti,"Complimenti a tutti i ragazzi, anche a chi ha giocato bene come Gagliardini, Young, Sensi, Vecino, Kolarov e altri. Qui il noi viene prima dell'io,. Ora dobbiamo continuare, la continuità è il vero segreto del gruppo. Questa vittoria è importantissima,che a inizio stagione sapevamoo per un posto in Champions League. Loro sappiamo che percorso stanno facendo, in Italia e in Europa, in tanti oggi pensavano che avremmo rallentato e ci saremmo fermati per merito del nostro avversario.viste le vittorie delle dirette inseguitrici"."Con Arturol'Atalanta porta sei o sette giocatori sulle palle inattive dove ci ha creato qualche problema, anche noi però abbiamo risposto. Vidal deve e può crescere,merito a lui e merito allo staff che lo ha seguito in questi mesi,e oggi posso contarci a tutti gli effetti".