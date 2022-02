Inter in ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore è stato costretto a chiedere il cambio al 45' del primo tempo della partita con la Roma dopo un contrasto con Zaniolo per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Al suo posto è entrato de Vrij.



Il giocatore si sottoporrà agli esami del caso che chiariranno l'entità del problema.