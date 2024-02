Inter, Arnautovic: 'Spiace per Thuram, ma io entro per fare la differenza. Ora vinciamo anche a Madrid'

L'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic, a segno nell'ottavo di finale di andata di Champions League, ha parlato a Mediaset e Sky:



"Sicuramente uno dei gol più importanti della mia carriera. Dopo l'infortunio mi serviva un po' di tempo per tornare al meglio. Io sono qui per fare gol, ho avuto due occasioni ma i miei compagni sono stati con me e questo mi ha dato energia per fare finalmente gol".



RISULTATO - "Siamo un gruppo fantastico, dai titolari a chi entra, e abbiamo fatto vedere quanto siamo forti giorno dopo giorno. Se 1-0 è troppo poco? Abbiamo vinto, sappiamo che a Madrid si parte 0-0 e giochiamo di nuovo, sarà tosta. Andiamo per vincere anche lì".



INFORTUNIO THURAM - "Mi dispiace per Marcus, non voglio mai che un giocatore si infortuni. Queste sono le mie occasioni, entro per fare la differenza. La terza è entrata dopo due fallite, felice per la gente che è venuta qui a tifare, per i ragazzi e per la mia famiglia che era presente qui".



TIFOSI VICINI - ​"Per quello ringrazio sempre la gente. Non è un momento facile per me, ma la terza occasione è entrata. Sono contentissimo, andiamo avanti".