Kwadwo Asamoah, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv dopo il pari col Sassuolo: "Ci è mancato l'ultimo passaggio per andare in porta. Abbiamo sbagliato tanto. Il mister ci ha detto spesso di stare calmi, ma forse abbiamo avuto troppa fretta che ci ha fatto sbagliare tanti palloni. Lì dobbiamo migliorare: quando non si fa gol, c'è un momento in cui devi tenere il possesso per poi attaccare in maniera migliore. La campagna di sensibilizzazione sulla discriminazione? Noi siamo fratelli del mondo, vogliamo sconfigggere il razzismo. Noi non lo siamo".