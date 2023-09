Kristjan Asllani rivela un retroscena sugli ultimi giorni dello scorso mercato estivo. Il centrocampista albanese dell'Inter (classe 2002 ex Empoli) ha dichiarato dal ritiro della sua nazionale: "C'era la possibilità di andare via in prestito ma, dopo aver parlato con la società, ho deciso di restare. L'Inter è il mio grande sogno, Calhanoglu mi aiuta e mi insegna molto".



SUL DERBY - "Sarà una bellissima partita: il Milan è una squadra di grande qualità, ma anche noi siamo forti e sono fiducioso".