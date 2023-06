Piero Ausilio è tornato in Inghilterra. Il direttore sportivo dell'Inter sta portando avanti la trattativa per la cessione di André Onana al Manchester United, pronto a investire 50 milioni di euro per il suo cartellino. I nerazzurri puntano a ottenere 60 milioni di euro (bonus compresi) per il 27enne portiere camerunese scuola Barcellona, arrivato l'anno scorso a parametro zero dall'Ajax.



IN ENTRATA - Al suo posto l'esperto svizzero Sommer del Bayern Monaco in alternativa al giovane georgiano Mamardashvili del Valencia. Inoltre, grazie al sacrificio di Onana, l'Inter tornerà alla carica col Chelsea per riportare l'attaccante belga Lukaku a Milano.