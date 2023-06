Nell’ultimo vertice con la società, Simone Inzaghi ha chiesto di non vendere nessuna delle colonne della squadra. Zhang ha preso nota ma,dopo quella di due anni fa, che vide partire prima Hakimi e poi Lukaku, rimpiazzati con Dumfries e Dzeko.Il centrocampista ex Cagliari piace molto in Premier, dove Newcastle, Liverpool e Chelsea iniziano a farci un pensiero. I blues, poi, possono sempre giocarsi quella carta Lukaku…Di fronte a tale probabilità,. Zhang ha deciso che non ci sono incedibili, non alzerà barricate neanche per il centrocampista sardo, che valuta. Milano è il giusto giaciglio per sé e per la sua famiglia, ma certo, una ricchissima offerta potrebbe indurlo anche a riflessioni più approfondite.Nei prossimi giorni,con il club. Alcune voci sono giunte anche a lui ed è tempo di capire in che direzione muoversi. A Milano non c’è fretta di accelerare alcuna pratica, per adesso filtra che ci sarà bisogno di una sola cessione eccellente, ma la paura è che alla fine possa accadere quello che accadde due anni fa, quando il club, messo in salvo dalla cessione di Hakimi, reputò irrinunciabile l’offerta da 115 milioni di euro per Lukaku.L’Inter valuta la cessione di Barella, ma Zhang si troverà presto a fare i conti con quelle che sono le intenzioni del suo centrocampista. Ci aspetta una lunga estate.