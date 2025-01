Inter, Bastoni: "Chi preferisco fra Juventus e Milan..."

Getty Images

, parla ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta: "Sappiamo quanto sia difficile contro l'Atalanta, ci danno pochi spazi e non è facile. In queste situazioni deve venire fuori il talento singolo e oggi Denzel ci ha dato dimostrazione di questo".Baroni prosegue: "Se è un messaggio anche per il campionato? Il nostro obiettivo è voler vincere sempre, al di là di chi abbiamo di fronte. Chi preferirei incontrare in finale tra Milan e Juve? In campionato non abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni con entrambe, sicuramente ci sarà grande voglia di rivalsa al di là di chi andremo ad incontrare".

Reti: 49' e 60' Dumfries (I)INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (66' Carlos Augusto); Dumfries, Barella (80' Frattesi), Calhanoglu (66' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76' Darmian); Thuram (46' Taremi), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68' Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (63' Djimsiti), Ruggeri (55' Ederson); Brescianini, Samardzic (55' Lookman); Zaniolo (55' De Ketelaere). Allenatore: Gian Piero Gasperini.Ammoniti: Scalvini (A), Carlos Augusto (I)

Espulsi:Arbitro: ChiffiVar a Avar: Abisso e Meraviglia