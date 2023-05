Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria nel derby contro il Milan: "Siamo contenti perché sapevamo l'importanza della partita. E' però importante tenere grande equilibrio perché fra sei giorni c'è un'altra battaglia. Loro verranno col coltello tra i denti ancora di più perché vorranno recuperare il risultato e altrettanto dovremo fare noi".



Siete partiti forte. L'avevate preparata così?

"L'avevamo preparata così. Sapevamo il loro modo di giocare ma al di là della tattico o della tecnica era mettere in campo determinazione perché al di là del derby era una semifinale di Champions, appuntamento che non tutti gli anni si può giocare. Siamo partiti veramente molto bene".



A Sky Sport ha proseguito: "Siamo partiti bene, forti, concentrati. Eravamo pronti a questo tipo di partita. Partiamo dal 2-0 ma abbiamo visto anche col Benfica che non c'è nulla di scontato. Ora pensiamo al Sassuolo e poi torneremo a concentrarci sul Milan".



Si poteva chiudere ancora di più il risultato?

"Sicuramente è un risultato buono, ma sono d'accordo sul fatto che potevamo fare uno o due gol in più. Ora Dobbiamo concentraci sul ritorno sapendo che nulla è deciso".



"Dove l'avete vinta?

"Penso che siamo stati determinati, concentrati. Avevamo tanta voglia di vincere perché al di là del derby è una semifinale di Champions e siamo motivati a conquistare la finale".