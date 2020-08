L'Inter in questa stagione ha fatto registrare il proprio record di marcature: 111, in 53 partite disputate, con una media di 2,1 gol a partita. Superato il numero di reti realizzate nelle stagioni 1950/51 e 2006/07: è il nuovo record del club in una singola stagione sotto l'aspetto realizzativo tra campionato e coppe a partire da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30). Sono 19 i differenti marcatori stagionali dell'Inter, che hanno così suddiviso le marcature: 81 in Serie A, 7 in Coppa Italia, 10 in Champions League e 13 in Europa League.