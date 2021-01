Fin qui Andrea Pinamonti ha trovato poco spazio in stagione con la maglia dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il Bologna lo ha richiesto nelle ultime ore per il ruolo di vice-Palacio che al momento sta ricoprendo Musa Barrow. L'allenatore, però, preferisce l'ex Atalanta sulla fascia sinistra e per questo resta forte la candidatura di Pinamonti per l'attacco.