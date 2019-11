Alessandro Cattelan, presentatore di X Factor, parla a Sky Sport dell'Inter, club di cui è tifoso: "Bisogna stare calmi, Conte è il migliore in assoluto per noi. Non si poteva pensare di vincere la Champions subito dopo gli anni in cui siamo arrivati a 200 punti dalla prima in campionato. Vedo un progetto ottimo, con giocatori giovani interessanti come Lautaro, Barella e Sensi; poi penso che si aggiungerà qualcosa, torneremo. Conte a X Factor? Lo vedrei incazzato, potrebbe scalzare Mara Maionchi. Ma ha già i suoi impegni".