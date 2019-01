Colpo in prospettiva per l’Inter. Come riportato da Sky Sport, è fatta per Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro che prima di vestire la maglia dell’Inter andrà al Chievo. Il costo del cartellino del giovane portiere è di 2,4 milioni più bonus, e 5 gli anni di contratto con l’Inter. Brazao sarà del Chievo fino a giugno.