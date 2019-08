Alexis Sanchez e non solo. Lavori in corso per la nuova Inter con il Corriere della Sera che assicura come Antonio Conte possa avere un altro regalo: "Un bel caos, dal quale presto potrebbe emergere una certezza più marginale: l’arrivo di Biraghi dalla Fiorentina. Prima va definita la partenza di Dalbert: il procuratore del brasiliano è stato nella sede nerazzurra, il giocatore vuole tornare al Nizza (lo preferisce ai viola), bisogna decidere se in prestito oneroso o gratuito. Impegnato in tutte queste faccende, Marotta tiene in un angolo della memoria l’ultima richiesta di Conte: un centrocampista muscolare e, se possibile, con tanti centimetri. Sarà la sorpresa di fine mercato".