Inter, come sta Thuram: il problema, la richiesta del cambio e gli esami, le ultime

Quella con ilè stata la serata di Marcus. Tornato alla rete dopo oltre un mese, l’attaccanteha completato un tris da tre punti, agganciatoin vetta alla classifica marcatori ma è anche incappato in un. Il centrale del Torino infatti è entrato duro su di lui, meritandosie mettendo a serio rischio la caviglia e il tendine d’Achille del francese.Tanto dolore, qualche secondo d’apprensione e poi l’ex Borussia Monchengladbach si ècome se niente fosse e, con altrettanta nonchalance, ha messo tre volte la palla nella porta diprima di chiedere di uscire dal campo. Inzaghi infatti lo ha sostituito al 68’, inserendo. Nel post partita ha poi motivato il suo cambio, parlando delleche “aveva incassato un duro colpo e che

L’attaccante si è sottoposto prima alle tante interviste del caso del post gara, prima di mettersi nelle mani dello staff medico dell’Inter. Qualche preoccupazione per lui insomma c’è. È stato trattato fin da subito sul lettino ed è stata necessaria fin da subito, già in panchina, laSe ne saprà di più già nelle prossime ore quando, presumibilmente, il gonfiore della sua gamba andrà a scemare e. In conferenza, alla domanda su come andasse la caviglia, ha risposto. La nazionale? Meglio aver vinto, ci vado con la testa leggera". Thuram infatti figura nella lista diramata da Didierper il doppio impegno che attende la: i Galletti giocheranno in Nations League contro. Thuram ci sarà o almeno se lo augurano sia i Bleus che i nerazzurri.