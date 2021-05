12 milioni di euro per il prestito, 25 per l'obbligo di riscatto, più altri bonus che possono portare il prezzo fino a un massimo di 50 milioni di euro. Sono queste le cifre che Inter e Cagliari hanno pattuito, due anni fa, per l'operazione che ha portato Nicolò Barella in nerazzurro. La conquista dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte ha fatto sì che si verificasse una delle condizioni previste, che porterà così due milioni aggiuntivi nelle casse del club sardo. I nerazzurri si godono il centrocampista, tra i migliori in questa stagione.