Conte e l'Inter non vanno d'accordo e la mancata armonia è da ricercare nell'egocentrismo del tecnico salentino. Questo è quanto scrive Il Giornale.



“Da quando è arrivato ci ha azzeccato soltanto sulle richieste onerose: si trattasse del suo stipendio o dei giocatori da farsi acquistare. E qualcuno “tecnicamente” da maltrattare: ma qui contano anche le colpe del club. Con il mondo Inter non si è mai veramente piaciuto, non c’è stima reciproca. E non perché sia rimasto intimamente juventino. Bensì perché Conte è troppo innamorato di se stesso e del Super Io”.