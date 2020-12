La vittoria ottenuta contro il, in rimonta, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagionedopo che la prima grande sterzata è arrivata, malgrado gli sforzi messi in campo dalla squadra allenata da, con l'eliminazione da Champions ed Europa Leaguee già nella prossima sfida contro il Napoli, i nerazzurri sono chiamati a confermare di essere usciti da questa mini-crisi. Ciò che però è importante sottolineare, oltre ovviamente al riscatto ottenuto come al solito con rabbia e veemenza agonistica, è stata la risposta che la squadra ha dato conUna mossa tattica che tanti hanno provato ad invocare inutilmente nel corso della stagione e che ha dato i suoi frutti nel momento del bisogno. Con l'uscita di Bastoni per l'ingresso di Lautaro Martinezha infatti riavvicinato Lautaro e Lukaku, ma ha anche messo Sanchez, al momento trequartista, nelle condizioni di dare fantasia e creatività fra le linee.- Conte non ci sta, almeno a mezzo stampa dovema la realtà è che, quella che sembra un'odiata scelta tattica,Per ora soltanto per le occasioni a gara in corso, ma il messaggio arrivato da Cagliari per il futuro è che con questo modulo l'Inter non avrà le certezze apprese finora con il 3-5-2, ma assicura più imprevedibilità e mette alcuni dei suoi uomini di rendere al meglio, anche più rispetto al modulo base., ma l'apertura al cambiamento c'è, e potrebbe essere una svolta anche per il futuro.