Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parla a Dazn dei miglioramenti di Christian Eriksen: "Secondo me anche lui sta sviluppando una parte che forse gli era un po' sconosciuta. Sappiamo che il campionato italiano è molto tattico e lui ora sta crescendo e su di lui contiamo. Oggi davanti alla difesa ha fatto quello che chiedevo in una partita molto difficile perché sapevamo di dover concedere il possesso palla per far male al Sassuolo. Oggi potevamo fare tanti gol e dispiace per il gol subito con un giocatore nostro fuori. Ora siamo molto più equilibrati, solidi e maturi e per vincere il campionato la solidità è la prima cosa. Col Cagliari sarà un'altra battaglia. Con la mente sono già lì".